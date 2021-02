Endlich Gold: Gut-Behrami gewinnt Super-G bei der WM

Lara Gut-Behrami (Schweiz) ist im ersten Rennen der alpinen Ski-WM in eindrucksvoller Manier zur ersten Goldmedaille ihrer Karriere gefahren.

Die große Favoritin Lara Gut-Behrami ist im ersten Rennen der alpinen Ski-WM in Cortina d'Ampezzo/Italien in eindrucksvoller Manier zur ersten Goldmedaille ihrer Karriere gefahren. Die 29 Jahre alte Schweizerin gewann den Super-G vor Mannschaftskollegin Corinne Suter (+0,34 Sekunden), die bereits vor zwei Jahren in Are/Schweden Platz zwei belegt hatte.