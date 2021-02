Skispringer unverändert nach Zakopane - Wellinger und Freitag vor WM-Aus

Für Skisprung-Olympiasieger Andreas Wellinger und Richard Freitag schwinden die Hoffnungen auf eine WM-Teilnahme. Das Duo gehört auch am Wochenende beim Weltcup im polnischen Zakopane nicht zum Aufgebot von Bundestrainer Stefan Horngacher. Die Heim-WM in Oberstdorf beginnt am 23. Februar, vorher steht nur noch ein letzter Wettkampf im rumänischen Rasnov (19. Februar) auf dem Programm.