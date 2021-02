Christoph Kramer verteidigt Budapest-Reise mit Borussia Mönchengladbach

In Ungarn soll am 24. Februar das Duell mit Manchester City stattfinden, das ursprünglich als Heimspiel für die Borussia angesetzt war. Weil die aktuellen Einreisebeschränkungen ein Spiel eines englischen Teams in Deutschland unmöglich machen, einigte man sich auf einen alternativen Spielort . Eine Entscheidung, die auch Kritik mit sich brachte.

Gladbach-Star Kramer wirbt um Verständnis

Nicht nur Gladbach wechselt coronabedingt den Spielort. RB Leipzig trägt sein "Heimspiel" gegen den FC Liverpool ebenfalls in Budapest aus. Außerdem wird auch die Partie zwischen Atlético Madrid und dem FC Chelsea verlegt und soll in Bukarest steigen.

Und auch in der Europa League gibt es mehrere Spielort-Wechsel. "Man muss den Fußball verstehen, der versucht, genauso wie im Übrigen alle anderen Wirtschaftszweige, sich am Leben zu halten und so gut es geht weiterzulaufen", erklärte Kramer: "Jeder will doch in dieser schwierigen Zeit, dass sein Geschäft weiterläuft."