Premier League: Tottenham Hotspur und Trainer José Mourinho in der Krise

Tottenham Hotspur befindet sich im freien Fall. Das Aus im FA-Cup ist für den Klub der nächste Rückschlag. Trainer José Mourinho rückt vermehrt in den Fokus.

Als der Trainer der Tottenham Hotspur dann wenige Sekunden später aufs Feld schritt, sagte seine Miene alles. Mourinho war alles andere als erfreut über das 4:5 nach Verlängerung gegen Ancelottis FC Everton in der 5. Runde des FA-Cups.

Mit finsterem Blick klatschte Mourinho die Spieler ab und erklärte hinterher bei BT Sports: "Wenn wir den Ball hatten, habe ich es von der ersten Minute an genossen. Aber du kannst mit so vielen großen Fehlern in der Defensive nichts gewinnen. Wir haben uns zurückgekämpft und wieder Fehler gemacht."