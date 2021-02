Startschuss für Wild Rift eSports fällt auf den Philippinen

Auf den Philippinen findet 2021 das erste, große eSports-Event in League of Legends: Wild Rift statt. Es geht dabei um etwa 200.000 US-Dollar Preisgeld.

Das Handy-MOBA befindet sich erst wenige Monate in freier Wildbahn, schon werden in Asien die ersten Events dazu abgehalten. Mark Navarro, ein philippinischer Riot-Lizenznehmer, plant nationale Cups, die in zwei Splits von jeweils 3 Monaten Länge abgehalten werden. Dabei möchte man jedem Team den Zutritt zu den Cups gewähren. "Niemand erhält eine direkte Einladung, sodass riesige Open Qualifiers abgehalten werden" verspricht Navarro.

Philippinen wollen in Wild Rift zur Elite gehören

Das Preisgeld, ca. 100.000 US-Dollar pro Split, geht in der Serie nicht nur an die bestplatzierten Mannschaften des Landes, sondern an die Teams, die in den Gruppenphasen und Playoffs die meisten Punkte erlangen. Das sehen die Organisatoren als Investition in die lokale Szene. "Das punktebasierte System ist unsere Art, das Wachstum der Profiszene anzukurbeln", wird Navarro zitiert, der sich wünscht, dass philippinische Spieler zu Jahresende zu den besten Spielern der Welt in Wild Rift gehören.