WWE 2k Battlegrounds Update - McMahon, Paige & Ricky Steamboat

2K gab bekannt, dass der berühmt-berüchtigte Vorsitzende der WWE, Mr. McMahon, der auch gelegentlich selbst in den Ring steigt, die Wrestler-Auswahl in WWE® 2K Battlegrounds bereichern wird, begleitet von weiteren WWE-Superstars, -Legenden und Hall of Famern wie Paige, Mustafa Ali, Lana, Ricky "The Dragon" Steamboat, Doink the Clown, Mr. Perfect, The British Bulldog, Big Boss Man und mehr. Das Roster-Update wird am Mittwoch, den 10. Februar veröffentlicht und enthält 24 neue WWE-Superstars sowie zwei neue Arenen und 19 neue Anpassungsobjekte – somit ist es das bisher größte in der Geschichte der Reihe!