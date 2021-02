Nazi-Vergleich! Gina Carano fliegt aus Star-Wars-Serie "The Mandalorian"

Gina Carano fliegt aus der Star-Wars-Serie "The Mandalorian" © Imago

Die ehemalige MMA-Kämpferin Gina Carano verliert ihren Job in der Star-Wars-Serie "The Mandalorian". Grund sind antisemitische Äußerungen auf TikTok.

Die Schauspielerin, die bei der Star-Wars-Serie "The Mandalorian" mitspielt, teilte einen TikTok-Post, in dem sie das gespaltene politische Klima in den USA mit Nazi-Deutschland verglich.