"Man lechzt nach mehr": Willi Orban will mit RB Leipzig Titel gewinnen

Abwehrspieler Willi Orban will mit RB Leipzig den nächsten Schritt machen und zeitnah eine Trophäe in Händen halten.

Orban vor Duell mit Liverpool "positiv gestimmt"

Natürlich auch in der Königsklasse, dort steht in der kommenden Woche das Achtelfinal-Hinspiel gegen den FC Liverpool an. Die aktuelle Schwächephase der Reds in der Liga will Orban nicht zu hoch hängen.