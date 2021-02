Dallas gewinnt nach Hymnendebatte - Serie der Lakers hält

US-Hymne lief in Dallas wieder © GETTY IMAGES/AFP/SID/TOM PENNINGTON

Nach der Debatte um das Abspielen der US-Nationalhymne im American Airlines Center haben die Dallas Mavericks in der Basketball-Profiliga NBA dank Luka Doncic ihren dritten Sieg in Serie gefeiert. Beim 118:117 gegen die Atlanta Hawks lieferte der Slowene mit 28 Punkten sowie jeweils zehn Rebounds und Assists ein Triple-Double ab. Der Würzburger Maximilian Kleber kam auf sechs Punkte.

Vor dem Tip-off lief die US-Hymne im Gegensatz zu den bisherigen Heimspielen in Dallas wieder, nachdem die Liga interveniert hatte. Wegen des NBA-Machtworts sagte Klubchef Mark Cuban dem Magazin The Athletic, er respektiere "die Leidenschaft der Menschen für die Hymne und unser Land. [...] Aber wir hören auch die Stimmen derer, die sich von der Hymne nicht repräsentiert fühlen."

Im bisherigen Saisonverlauf hatte die Franchise auf "The Star-Spangled Banner" verzichtet. Dies blieb auch wegen des Fehlens von Zuschauern weitgehend unbemerkt. Am Dienstag (Ortszeit) waren erstmals wieder einige Fans in der Halle zugelassen, gegen Atlanta waren 1000 da.