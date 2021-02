Formel 1 reserviert Moment vor dem Start für wichtige Themen

Pikante Klausel in Hamiltons Vertrag: "Ist ein Unding!"

Die Formel 1 will sich für gesellschaftliche Belange einsetzen. Vor dem Start jedes Rennens soll es einen Moment geben, der dem jeweiligen Thema gewidmet wird.

Die Formel 1 will sich auch in der kommenden Saison öffentlichkeitswirksam für gesellschaftliche Belange einsetzen.

"Vor dem Start jedes Rennens" soll die "gemeinsame Unterstützung wichtiger Themen" demonstriert werden, das teilte die Königsklasse am Mittwoch mit.

Saison startet am 28. März in Bahrain

Wie das Programm in der am 28. März in Bahrain startenden Saison aussehen kann, soll zeitnah mit Fahrern und Teams diskutiert werden. (Rennkalender der Formel 1 2021)