Voss-Tecklenburg: "Bei EM 2022 um Titel mitspielen"

Die Fußball-Bundestrainerin der Frauen Martina Voss-Tecklenburg sieht ihr Team bei der EM 2022 in England als Mitfavorit.

Fußball-Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg gibt für die EM 2022 in England hohe Ziele aus. "Wir wollen zu den Favoriten gehören und auch um diesen Titel mitspielen", sagte die 53-Jährige Sky Sport News, gab jedoch zu bedenken: "Es gibt aber viele Top-Nationen in Europa, die dieses Turnier gewinnen können."

Zum Jahresauftakt bestreiten die Olympiasiegerinnen, die bei der vergangenen EM und WM jeweils im Viertelfinale ausschieden, ein Mini-Turnier mit Spielen gegen Belgien (21. Februar in Aachen) und Europameister Niederlande (24. Februar in Venlo). Dass fünf Nationalspielerinnen durch Corona-Reiseprobleme fehlen, ändert nichts an der ambitionierten Marschroute.