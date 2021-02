Barty in Melbourne mit Mühe in Runde drei

Ashleigh Barty ist bei den Australian Open trotz einer Schwächephase in die dritte Runde eingezogen, die Titelverteidigerin ist schon ausgeschieden.

Die Weltranglistenerste Ashleigh Barty ist bei den Australian Open trotz einer Schwächephase in die dritte Runde eingezogen. Die 24-Jährige bezwang in der zweiten Runde im australischen Duell Daria Gavrilova 6:1, 7:6 (9:7). Zum Auftakt in Melbourne hatte sie der Montenegrinerin Danka Kovinic mit einem 6:0, 6:0 noch die Höchststrafe erteilt.