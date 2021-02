3. Liga: Kommentar zu Trainer Lukas Kwasniok und dem 1. FC Saarbrücken

Und so konnte man gespannt sein, was man als nächstes von ihm hört. Aber nun hat er dann doch alle überrascht, indem er verkündete, im kommenden Sommer beim 1. FC Saarbrücken nur im Aufstiegsfalle zu verbleiben. Rums.

Entscheidung von Saarbrücken ist richtig

Was hat Kwasniok sich dabei gedacht? Er konnte zu keiner Sekunde ernsthaft davon ausgehen, dass sich der Verein auf dieses Szenario einlassen würde. Eine Saisonplanung muss mindestens zweigleisig erfolgen, und so war es dem Klub unmöglich, auf einen Trainer zu setzen, der nur in Einem der beiden Fälle bleiben würde. Folgerichtig hat Kwasniok erzwungen, dass die Verantwortlichen die Trennung zum kommenden Sommer verkünden mussten. Und das ist auch gut so.