Schalke 04: Die Begnadigung von Nabil Bentaleb und ihre Folgen

Der begnadigte Nabil Bentaleb könnte bereits am Samstag im Auswärtsspiel bei Union Berlin (ab 18.30 Uhr im LIVETICKER) eine Option für Schalke-Trainer Christian Gross sein. Am Mittwoch trainierte der Algerier, der Ende November an seinem 26. Geburtstag suspendiert wurde, zum zweiten Mal in dieser Woche wieder mit den S04-Kollegen.