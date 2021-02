Schalke 04: Matthew Hoppe über seine Beziehung zu Klaas-Jan Huntelaar

Matthew Hoppe ist eine der wenigen positiven Erscheinungen in der bisher für den FC Schalke 04 so katastrophal verlaufenden Bundesliga-Saison.

Huntelaar fehlt meist verletzt

Vor wenigen Wochen erhielt der Senkrechtstarter namhafte Konkurrenz im Sturm in Person von Rückkehrer Klaas-Jan Huntelaar. Der mit großen Erwartungen als Hoffnungsträger von Ajax Amsterdam gekommene Niederländer fehlte verletzungsbedingt aber in vier von fünf möglichen Spielen. Lediglich beim 1:1 gegen Bremen reichte es zu einem zehnminütigen Kurzeinsatz.

Hoppe, der 2019 von der Barca Academy zum FC Schalke kam, erzählte in dem Gespräch auch eine Anekdote, wie Huntelaar auf ihn und auch auf weitere Spieler positiv einwirkt: "Wir hatten ein Spiel und am nächsten Tag kam er mit fünf bis sechs Seiten Notizen in den Umkleideraum, sprach mit den Spielern und wies darauf hin, was die Mannschaft besser machen sollte."