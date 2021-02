Darts, Q School: Nico Kurz und Franz Rötzsch in Endrunde für PDC Tour Card

WM-Starter Nico Kurz und Franz Rötzsch haben sich im hessischen Niedernhausen vorzeitig für die Endrunde der PDC Qualifying Schools (Q Schools) qualifiziert und kommen damit ihrem Ziel immer näher, in diesem Jahr erneut auf der Profi-Tour an den Start gehen zu dürfen.

Auch Legende Raymond van Barneveld, zuvor bereits über den Order of Merit qualifiziert, sicherte sich einen Platz in der so genannten Final Stage.