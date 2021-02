FC Bayern: Hansi Flick verteidigt Karl-Heinz Rummenigge in Impf-Diskussion

Karl-Heinz Rummenigge hat sich im Gespräch mit SPORT1 in die Impf-Debatte eingeschaltet , indem er die Vorstellung geäußert hat, dass geimpfte Profi-Fußballer Vorbehalten gegenüber den Corona-Impfungen entgegenwirken könnten.

Rummenigge, dessen Aussagen in den Medien vielfach falsch und verkürzt wiedergegeben wurden, löste damit eine intensive Diskussion aus. Trainer Hansi Flick hat den Vorstandsboss am Mittwoch in Katar jedoch vehement verteidigt.