BVB: Delaney fordert "Scheißegal-Mentalität"

BVB-Mittelfeldspieler Thomas Delaney fordert nach den jüngsten Misserfolgen einen Wandel in der Einstellung der Mannschaft.

Borussia Dortmunds Mittelfeldspieler Thomas Delaney wünscht sich nach den jüngsten Misserfolgen einen Wandel in der Einstellung der Mannschaft. "Wir sind zu ungeduldig. Oft blicken wir zu negativ auf die Dinge im Spiel. Wir brauchen eine positivere Einstellung", sagte der dänische Nationalspieler am Mittwochabend in einer virtuellen Medienrunde: "Ich wünsche mir manchmal eine Scheißegal-Mentalität."