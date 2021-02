Pokémon Championship wegen Corona auf 2022 verschoben © The Pokémon Company

Bereits im letzten Jahr wurde die Weltmeisterschaft in Pokémon aufgrund der Coronapandemie abgesagt. Nun folgt die erneute Ernüchterung für die Fans der Reihe.

In einem offiziellen Posting auf der Pokémon-Website haben Gamefreak und Nintendo verkündet, sämtliche Weltmeisterschaftsturniere rund um die Taschenmonster auf das nächste Jahr zu verschieben. Das beinhaltet das Sammelkartenspiel, die Konsolenableger der Hauptreihe und den Wettkampf in Pokkèn Tournament DX (Pokémon Tekken).

Pokémon WM 2022

"Danke an unsere Millionen von Spielern, Fans, Organisatoren und Professoren auf der ganzen Welt für ihre anhaltende Unterstützung und ihr Verständnis. Die Pokémon International Championships und Pokémon World Championships sind uns und der Spielerschaft sehr wichtig.", so die Pokémon Company. "Wir freuen uns darauf, euch wiederzusehen und wieder in den Wettkampf zu starten."