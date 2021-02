Flick unterstützt Rummenigges Impf-Aufruf

Bayern Münchens Trainer Hansi Flick hat seinen Vorstandsvorsitzenden Karl-Heinz Rummenigge nach dessen Äußerungen zu Impfungen für Fußball-Profis in Schutz genommen. "Wir alle wissen, dass andere Menschen Priorität haben und wir uns hinten anstellen müssen und werden. Es ist erst mal wichtig, dass die Risikogruppen zuerst drankommen", sagte Flick vor dem Finale der Klub-WM am Donnerstag (19.00 Uhr/DAZN) in ar-Rayyan/Katar und betonte, so habe dies Rummenigge auch gemeint.