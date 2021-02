Olympia-Absage würde Bahn-Weltmeisterin Hinze "den Boden unter den Füßen wegziehen"

Hinze würde für Olympia Einschränkungen in Kauf nehmen © AFP/SID/TOBIAS SCHWARZ

Für die dreimalige Bahnrad-Weltmeisterin Emma Hinze wäre eine Absage der Olympischen Spiele in Tokio nur schwer zu verkraften. "Es wäre sehr, sehr schwierig, wenn es nochmal ausfällt. Das zieht einem wieder den Boden unter den Füßen weg", sagte Hinze in einer Videokonferenz am Mittwoch.