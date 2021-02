Podcast-Kolumne Wortpiratin: Flutlicht an! Fußball-Historikerin Petra Tabarelli

So ist das manchmal, wenn frau in einer Männerdomäne unterwegs ist - und Tabarelli ist das gleich in mehrfacher Hinsicht: als Historikerin im Fußball mit Schwerpunkt auf den Regeln des Sports und ihrer Entwicklung. "Ich muss als Frau erstmal zeigen, ich habe die und die Ahnung", blickt die Rheinhessin auf das Wirken in ihrer Nische.