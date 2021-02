Biathlon-WM: Deutsche Mixed-Staffel abgehängt - Norwegen siegt

Erik Lesser erwischte bei der Biathlon-WM als deutscher Startläufer in der Mixed-Staffel einen gebrauchten Tag © Imago

Die deutschen Biathleten verpassen beim WM-Auftakt in der Mixed-Staffel die Medaillen deutlich. Insbesondere Erik Lesser erwischt einen gebrauchten Tag.

Die deutschen Biathleten haben zum Auftakt in die WM in Pokljuka die Podestplätze deutlich verpasst.

Die Mixed-Staffel mit Erik Lesser, Arnd Peiffer, Denise Herrmann und Franziska Preuß belegte am Ende nur Platz sieben, den ersten WM-Titel der Wettkämpfe in Slowenien sicherte sich die Staffel aus Norwegen. Silber ging an Österreich, auf Platz drei landeten die Schweden.