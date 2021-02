Biathlon: Laura Dahlmeier und Co. sollen neue Rolle einnehmen

Einer der Kandidaten soll Schempp sein, der vor zwei Wochen nach zahlreichen Verletzungen seinen Rücktritt erklärt hatte. "Das Nachwuchsthema liegt ihm am Herzen. Vielleicht gelingt es uns, ihn trotz seiner Studienpläne in die Nachwuchsarbeit am Stützpunkt Ruhpolding einzubinden", sagte Eisenbichler. (Alles zum Biathlon und zur WM in Pokljuka)