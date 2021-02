Skicross-WM: Alle Deutschen für K.o.-Runde qualifiziert

Die deutschen Skicrosser haben geschlossen für das WM-Rennen am kommenden Samstag in Idre Fjäll/Schweden qualifiziert.

Idre Fjäll (SID) - Die deutschen Skicrosser haben geschlossen für das WM-Rennen am kommenden Samstag in Idre Fjäll/Schweden qualifiziert. Bei der Vorausscheidung am Mittwoch belegten Niklas Bachsleitner (Partenkirchen), Florian Wilmsmann (Hartpennig), Renn Cornel (Hindelang) und Ferdinand Dorsch (Schellenberg) die Plätze sieben, elf, 14 und 28 und erreichten damit die K.o.-Runde der besten 32 (Start am Samstag um 12.30 Uhr). Eine deutsche Teilnehmerin war nicht gemeldet.