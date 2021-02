Hoffnung auf die Wende - Vitality verpflichtet Crownshot

Ex-SK Gaming-Botlaner Crownshot soll Team Vitality wieder in die Erfolgsspur führen © Team Vitality

Für Team Vitality ist der Spring Split in der LEC bislang ein weiteres düsteres Kapitel. Nun soll ein Veteran die heiß ersehnte Wende für das Schlusslicht herbeiführen.

Die Aufregung vor Saison war groß - Jus "Crownshot" Marusic würde nicht im kommenden Spring Split antreten, da ihn kein Team unter Vertrag nahm. Einer der besten ADCs Europas war damit erstmal von der kompetitiven Bildfläche verschwunden. Nun findet er über Umwege doch zurück in die Liga und bekommt es direkt mit einer schweren Aufgabe zu tun.

Team Vitality holt Crownshot

Die aus Frankreich stammende Organisation hat in den vergangen Splits kein gutes Bild abgegeben. Scheiterte man im Sommer 2019 noch an Schalke in den Playoffs, setzte es im Spring Split 2020 den letzten Platz mit gerade mal zwei Siegen aus 18 Partien. Auch im darauffolgenden Summer Split kam das Team nicht über den 9. Rang hinaus.