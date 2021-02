Dominick Drexler beim 1. FC Köln: Kurioses Sorry nach "Spacken"-Eklat

Der Offensivspieler hatte in einem vor dem Derby bei Borussia Mönchengladbach im Internet aufgetauchten Video aus dem Kölner Mannschaftsbus einige FC-Ultras als "Spacken" bezeichnet , die bei der Abfahrt eine Pyro-Show veranstaltet hatten.

Nachdem sich Drexler bereits vor dem Spiel in einem Statement auf der Vereinshomepage und in der Nacht nach dem Derby-Sieg bei einem Treffen mit Ultra-Vertretern erneut entschuldigt hatte, setzte er am Mittwochmorgen noch eins obendrauf.