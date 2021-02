FC Bayern bei Klub-WM: Jérôme Boateng reist vorzeitig aus Katar ab

Jérôme Boateng reist vorzeitig von der Klub-WM in Katar ab. Der Innenverteidiger fehlt dem FC Bayern damit im Finale am Donnerstag gegen Tigres.

Wie Trainer Hansi Flick am Mittwoch mitteilte, ist der Innenverteidiger vorzeitig abgereist und verpasst damit das Endspiel am Donnerstag gegen Tigres aus Mexiko (Klub-WM, Finale: FC Bayern - UANL Tigres, Do. ab 19 Uhr im LIVETICKER ) .

Hansi Flick kommt Bitte von Boateng nach

Beim 2:0-Erfolg im Halbfinale gegen Al Ahly SC hatte Boateng noch in der Startelf gestanden, ehe er in der 77. Minute durch Niklas Süle ersetzt wurde. Der Nationalspieler wird am Donnerstagabend im Finale anstelle von Boateng in der Anfangsformation stehen.