"Verbesserungspotenzial": Schiri-Chef Fröhlich kritisiert Bundesliga-Schiedsrichter

Lutz Michael Fröhlich sieht ein überdurchschnittlich häufiges Eingreifen des Video-Assistenten in der Fußball-Bundesliga als Ansatz für Kritik - allerdings mit Blick auf die Arbeit der Schiedsrichter auf dem Feld.

Das sagte der Sportliche Leiter der Elite-Referees in einem Gespräch auf der Website des Deutschen Fußball-Bundes (DFB).

Am 15. Spieltag im Januar etwa "hatten wir allein in der Bundesliga neun Interventionen durch die Video-Assistenten", sagte der 63-Jährige: "Im Durchschnitt sind es in der Regel nur zwei bis drei Interventionen pro Spieltag. Betrachten wir hier die Arbeit der Schiedsrichter auf dem Feld, dann muss man das schon als Verbesserungspotenzial einordnen."