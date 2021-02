NBA: Brooklyn Nets - Super-Trio Harden, Durant, Irving gibt Rätsel auf

"Ich glaube nicht, dass wir jeden Tag aufstehen und so viel opfern, nur um in irgendwas der Durchschnitt zu sein. Aber wir sehen durchschnittlich aus. Dabei haben wir das Talent, dass wir dominieren sollten."

Die Worte, die Kyrie Irving nach der Pleite der Brooklyn Nets gegen die Detroit Pistons wählte, ließen tief blicken. Das dritte Spiel in Folge und vier der vergangenen fünf Partien hat das vermeintliche Superteam verloren. Dabei sind die Ambitionen doch ganz andere.

Die Erstrundenpicks für die kommenden Jahre waren der Preis. Der Trade von The Beard wirkte wie ein Titel-Versprechen, kann doch keine andere NBA-Franchise derartige Star-Power aufbieten.

Und immer wieder lassen die großen Drei auch ihr gemeinsames Potenzial aufblitzen. So erzielten sie im Spiel gegen die Washington Wizards zusammen 93 Punkte, der Angriff ist seit Hardens Ankunft der drittbeste der Liga.

Defensive der Nets extrem schlecht

In elf der zurückliegenden zwölf Partien erlaubte Brooklyn dem Gegner mehr als 120 Punkte. Und dabei macht es keinen Unterschied, ob es sich beim gegnerischen Team um die an der Spitze der Eastern Conference liegenden 76ers oder um das schlechteste Team der NBA, die Detroit Pistons, handelt.

In der Defensive bieten sich Statistiken des Grauens. Seit Saisonbeginn rangieren die Nets bei der Qualität ihrer Verteidigung nur auf dem 27. Platz von 30 NBA-Teams. Noch viel katastrophaler ist die Bilanz allerdings seit der Harden-Verpflichtung. Seitdem ist das Team aus dem Big Apple gar auf den letzten Platz zurückgefallen.

Vor allem in unmittelbarer Nähe zum Korb ist die Mannschaft von Steve Nash kaum im Stande, den Gegner zu stoppen. "Offensiv-Rebounds passieren, Layups passieren, es passieren keine guten Dinge, wenn der Ball so leicht in die Zone kommt", bilanzierte Irving bereits nach den zwei direkt aufeinander folgenden Pleiten gegen die deutlich schwächer eingeschätzten Cleveland Cavaliers Ende Januar.