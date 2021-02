DFL-Präsidium leitet nach Taskforce-Bericht erste Maßnahmen ein

Der in der vergangenen Woche präsentierte Ergebnisbericht der Taskforce beinhaltet 17 Handlungsempfehlungen und eine Zielsetzung für das Jahr 2030 mit Blick auf die Entwicklung in den Bereichen Sport, gesellschaftliche Verankerung sowie nachhaltiges Wirtschaften. Dass die notwendigen Schritte "mit hohem Einsatz und Konsequenz" vorangetrieben werden, stehe für das DFL-Präsidium "außer Frage", heißt es in der Pressemitteilung.