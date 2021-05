Monate nach Release - Cold War erhält Ranked Mode

Nun ist er da, der vielgeforderte Ranked Mode in Call of Duty Black Ops: Cold War. Mit dem neuesten Patch dürfen hartgesottene Spieler, die sich mehr als nur Casual Action im Multiplayer wünschen, ihre Skills mit ebenbürtigen Gegnern vergleichen.

Spielen wie die Profis

Das Regelwerk in League Play entspricht im Grunde dem der Call of Duty League. Es werden dieselben Karten und Spielmodi (Hardpoint, Control und Search and Destroy) verfügbar sein, wie bei den Matchups der eSports Pros von Optic, 100T und Co. Auch dieselben Beschränkungen gelten, sodass gewisse Waffen oder Perks hier nicht verfügbar sind.