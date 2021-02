Nach 13 Jahren Pause: Star-Golferin Sörenstam feiert Comeback

Vor 13 Jahren verkündete Annika Sörenstam ihren Rücktritt. Jetzt gibt die legendäre schwedische Golf-Ikone ein überraschendes Comeback an einem besonderen Ort.

Wie die 50 Jahre alte zehnmalige Major-Siegerin mitteilte, wird sie ab dem 25. Februar bei der Gainbridge LPGA Championship in Florida an den Start gehen. Sörenstam, die 2003 als erste Frau auf der Männertour PGA gestartet war, hatte am 1. Januar ihr Amt als Präsidentin des Golf-Weltverbandes IGF angetreten.