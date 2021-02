Taskforce-Moderatorin Möller: "DFL möchte sich auf den Weg zur Transformation machen"

Taskforce-Moderatorin Möller glaubt an geplante Reformen © FIRO/FIRO/SID

Professorin Heidi Möller glaubt im Zuge der "Taskforce Zukunft Profifußball" fest an den Reformwillen der Deutschen Fußball Liga (DFL). "Die DFL möchte sich auf den Weg zur Transformation machen, davon bin ich fest überzeugt. Diesen ganzen komplizierten Prozess hätte man sich sonst sparen können", sagte die Moderatorin der Diskussionsrunden der Taskforce der FAZ.

Das Gremium sei derart "prominent besetzt" gewesen, "dass ich nicht glaube, den Teilnehmenden, die dafür viel Zeit investiert haben, sei es wurscht, was daraus wird", so Möller weiter. Bei dem ganzen Projekt sei "schon ordentlich Power dahinter". Die im Oktober gestartet Taskforce hatte in der vergangenen Woche ihre Ergebnisse präsentiert.