Nach Unfall: Chiefs suspendieren Co-Trainer

Das Mädchen befand sich in einem von zwei Autos, die Reids LKW in der vergangenen Woche am Rande einer Autobahn in der Nähe des Trainingskomplexes der Chiefs angefahren haben soll. Britt Reid war bereits in der Vergangenheit wegen Alkohol- und Drogenproblemen mit dem Gesetz in Konflikt geraten.