Formel 1: Haas-Teamchef Günther Steiner will Mick Schumacher schützen

Haas-Teamchef Günther Steiner erklärt bei SPORT1, wie er auf Mick Schumacher achten will - und warum sein Team aktuell den Ferrari-Motor nicht starten kann.

Haas-Teamchef Günther Steiner muss im Moment mehr denn je in die digitale Welt abtauchen. Grund: Er führt sein Team von seinem Haus in North Carolina aus.

"Es macht keinen Sinn, nach England in die Fabrik zu fliegen. Im Moment müsste ich dort erst mal 14 Tage in Quarantäne. Das bringt aber nichts", sagte Steiner SPORT1 .

Und fügte an: "Vor allen Dingen auch deshalb, weil sich die Einreiseregeln wegen der Corona-Situation jeden Tag ändern können. Richtig planen kann man nichts. Es kann sein, dass man unter bestimmten Richtlinien abfliegt und bei der Landung ist alles anders. Da bespreche ich lieber alles von hier aus über Videokonferenzen oder am Telefon."

In der Not muss es dann eben virtuell gehen. "Ich habe den notwendigen Kontakt zu allen im Team. Natürlich auch zu den Fahrern. Es kann sein, dass ich meine Leute erst bei den Tests in Bahrain sehen werde", erklärte Steiner.