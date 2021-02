Kansas City Chiefs: Patrick Mahomes muss nach Super Bowl am Zeh operiert werden

Patrick Mahomes muss sich einem Eingriff unterziehen. Der Quarterback der Kansas City Chiefs wird in der Sommerpause am Zeh operiert und verpasst Teile der Vorbereitung.

Laut NFL-Insider Ian Rapoport geht der Eingriff am Zeh am Mittwoch über die Bühne.

Mit der Blessur schlug sich der Star-Quarterback bereits seit der Divisional Round herum. Im Spiel gegen die Cleveland Browns zog er sich die Verletzung, die in der NFL auch als Rasenzeh bekannt ist, zu.

Vor allem in der Endphase des Super Bowl machte sich die Verletzung immer stärker bemerkbar. Zwischen den einzelnen Plays humpelte der 25-Jährige stark.

Verstärkt wurde die Verletzung durch die zahlreichen Pass Rushs der Bucs, weswegen sich Mahomes viel bewegen musste. Laut Next Gen Stats legte Mahomes in diesem Spiel 497 Yards zurück bevor er den Ball warf - die meisten Scramble-Yards in einem Spiel von einem Quarterback seit NGS 2016 mit der Datenerfassung begann.