Schach: Als Garri Kasparow gegen den Schach-Computer Deep Blue verlor

25 Jahre ist es her, dass Schachweltmeister Garri Kasparow gegen die Computersoftware "Deep Blue" verlor. Auch Jahre danach beschäftigte das den Russen noch.

Es war das große Duell Mensch gegen Maschine, es ging um die "Ehre der Menschheit". So sah es zumindest der damalige Schach-Weltmeister Garri Kasparow.

Der Russe trat am 10. Februar 1996 in Philadelphia gegen den eigens dafür hergestellten Supercomputer "Deep Blue" des amerikanischen IT-Unternehmens IBM an - und verlor gleich die erste Partie.