PSG: Ex-Kapitän Thiago Silva kritisiert mangelnden Respekt

Es herrsche beim französischen Vorzeigeklub ein "beunruhigender" Mangel an Respekt vor. Insgesamt feierte der Defensivstar mit PSG sieben Meistertitel und fünf französische Pokalsiege. Dennoch haben sie ihm "nie etwas angeboten", als der Vertrag auslief.

Thiago Silva: "Hätte mehr Respekt verdient gehabt"

Nicht einmal einen würdigen Abschied ermöglichten sie ihm oder Edinson Cavani , der vor dieser Saison ebenfalls ablösefrei zu Manchester United wechselte. "Selbst mitten in einer Pandemie hatten sie drei Monate Zeit, um einen Abschied zu planen, aber es wurde nichts getan."

Vor allem die lange Zeit, die er bei PSG verbracht hatte, macht dieses Verhalten für ihn so unverständlich: "Ich war nicht nur eine Saison oder ein paar Monate da - es waren acht Jahre als Kapitän, der eine Reihe von Trophäen im Verein geholt hat. Ich hätte viel mehr Respekt verdient als das." ( Alles Wichtige zur Ligue 1 )

Er antwortete, dass er Chelsea sein Wort gegeben habe und das sei "mehr wert als alles Geld." Damit war auch aus Silvas Sicht die Tür bei PSG zu. Dennoch erinnerte er sich auch mit Freude an seine Zeit in Paris: "Trotzdem bin ich sehr dankbar für die Dinge, die ich dort erlebt habe. Abgesehen von der letzten Sache war ich glücklich und wurde von allen immer gut behandelt."

Frank Lampard lotst Silva zum FC Chelsea

Auch der aktuelle Trainer Thomas Tuchel ist von den Fähigkeiten des 36-Jährigen überzeugt. Daher will er den Defensivkünstler, der aktuell an einer Oberschenkelverletzung laboriert, so schnell wie möglich wieder im Kader haben.