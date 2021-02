Handball, Hamburger SV: Comeback einer deutschen Handball-Macht mit Jogi Bitter?

HSV Handball kämpft um Bitter

"Auch wenn wir wissen, dass wir nicht in der besten Ausgangsposition sind, wäre es unprofessionell, wenn wir unseren Hut nicht in den Ring werfen", sagte HSVH-Geschäftsführer Sebastian Frecke dem Hamburger Abendblatt . Bitter habe "sein Angebot vorliegen und kann sich jetzt entscheiden".

Doch weiche Faktoren wie die Nähe zu seiner Familie, die noch immer in Hamburg lebt, und zu seinem Unternehmen "drinkbetter", das im Norden der Hansestadt seinen Firmensitz hat, sprechen für eine Rückkehr Bitters in die alte Heimat.

Es wäre eine Rückkehr an jene Wirkungsstätte, an der er mit den Triumphen im Pokal 2010, der deutschen Meisterschaft 2011 und in der Champions League 2013 seine erfolgreichste Zeit als Profi erlebte.

Schwalb kehrt im Sommer nach Hamburg zurück

"Der Kontakt zu Bitter ist nach wie vor gut. Ich glaube aber, dass wir jetzt nicht am Zug sind", sagt Frecke: "Wir haben ihm in mehreren Gesprächen vorgestellt, was wir in den nächsten Jahren darstellen wollen, aber auch, was wir finanziell leisten können."