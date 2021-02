Premier League stellt neues Anti-Rassismus-Programm vor

Die Premier League hat auf die jüngsten Rassismus-Vorfälle in England reagiert und das Programm "No room for racism" vorgestellt. Minderheiten sollen gefördert werden.

Die Premier League hat auf die jüngsten Rassismus-Vorfälle in England reagiert und am Dienstag das Programm "No room for racism" vorgestellt. (Alles zur Premier League)