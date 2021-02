Unfallursache bei Bryant-Absturz: Pilot verlor wohl die Orientierung

Fehlende Orientierung des Piloten war wohl die Ursache für den Hubschrauberabsturz, bei dem vor gut einem Jahr NBA-Superstar Kobe Bryant , dessen Tochter Gianna und sechs weitere Passagiere in Kalifornien ums Leben kamen. ( Alles zur NBA )

Pilot Ara Zobayan, der beim Unglück ebenfalls starb, sei beim Flug durch die Wolken vermutlich "räumlich desorientiert" gewesen, sagte NTSB-Geschäftsführer Robert Sumwalt in einer öffentlichen Anhörung.

Zobayan hatte kurz vor dem Aufprall des Sikorsky S-76 in Calabasas nahe Los Angeles per Funk mitgeteilt, dass er im Steigflug sei. Doch der Helikopter machte eine Linkskurve und sank schnell. Dies sei typisch für räumliche Desorientierung, so Sumwalt.