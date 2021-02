La Liga: Luis Suárez knackt Rekord von Cristiano Ronaldo

Luis Suárez zeigt sich nach seinem Wechsel zu Atlético Madrid in absoluter Topform. Der Stürmer knackt jetzt sogar einen Rekord von Cristiano Ronaldo.

Der 34-Jährige traf beim 2:2 gegen Celta Vigo doppelt. Es war bereits der fünfte Doppelpack des Uruguayers in dieser Saison. Doch damit nicht genug.

Suárez steht nun bei insgesamt 16 Toren in 17 La-Liga-Einsätzen für Atlético. Er ist der Spieler, der im 21. Jahrhundert die meisten Treffer in seinen ersten 17 Spielen für seinen neuen Klub in Spaniens Oberhaus erzielte.