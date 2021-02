Wegen Quarantäne-Bestimmungen: Flensburg-Spiel in Champions League abgesagt

Nach den vielen Ausfällen in der Bundesliga am vergangenen Wochenende ist nun das nächste Champions-League-Spiel von Flensburg abgesetzt worden.

Nächste Spielabsage im Handball: Nach den vielen Ausfällen in der Bundesliga am vergangenen Wochenende ist nun das nächste Champions-League-Spiel der SG Flensburg-Handewitt abgesetzt worden. Wie die SG am Dienstag mitteilte, kann die für Donnerstagabend geplante Partie gegen den HC Vardar Skopje wegen der aktuell gültigen Quarantäne-Bestimmungen nicht stattfinden. Einen Nachholtermin gibt es noch nicht.