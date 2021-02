Biathlon-WM 2021: Mixed mit Lesser, Peiffer, Herrmann und Preuß

Die deutschen Biathleten jagen zum Start der WM in Pokljuka in Bestbesetzung nach der ersten Medaille. Eine Regeländerung könnte dem deutschen Team entgegenkommen.

In der Mixed-Staffel über 4x7,5 km werden am Mittwoch Erik Lesser, Olympiasieger Arnd Peiffer, Denise Herrmann und Franziska Preuß für den Deutschen Skiverband (DSV) an den Start gehen. Für Lesser ist es mit 32 Jahren seine WM-Premiere in diesem Wettbewerb.