FC Bayern, Karl-Heinz Rummenigge: Fußballer können Impf-Vorbilder sein

Dürfen Geimpfte in die Stadien? In diese Debatte schaltet sich nun auch Karl-Heinz Rummenigge ein und hat eine Idee, von der nicht nur der Fußball profitieren kann.

Bringen Impfungen die Zuschauer in die Bundesliga-Stadien zurück?

In diese Debatte schaltet sich nun auch Karl-Heinz Rummenigge ein. Im Gespräch mit SPORT1 stellt der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern klar: "Je mehr geimpft wird, desto mehr Zuschauer könnten eines Tages ohne jegliche Angst ins Stadion zurückkehren. Wir beim FC Bayern sind daran interessiert, nicht nur aus finanziellen, sondern aus Gründen der Fußballkultur, Atmosphäre und Emotionen in die Stadien zurückzubringen."

Rummenigge fügt weiter an: "Wir werden gemeinsam mit der Politik Konzepte möglich machen, sodass Zuschauer wieder zurückkehren. Ich glaube, dass es spätestens ab Mitte des Jahres die realistische Chance gibt, wieder mit Zuschauern zu spielen. Das ist wichtig, notwendig und richtig."

Rummenigge traut Fußball entscheidende Rolle zu

"Beim Thema Corona-Impfungen fallen zwei Sachen auf: Aktuell haben wir offensichtlich noch zu wenig Impfstoff, und ein Teil der Bevölkerung betrachtet das Impfen aus Sorge vor möglichen Nebenwirkungen noch kritisch. Hier kann der Fußball aber etwas ganz Wichtiges leisten und mit gutem Vorbild vorangehe", sagt Rummenigge und erklärt: "Lässt sich beispielsweise ein Spieler des FC Bayern impfen, wächst das Vertrauen in der Bevölkerung. Denn ich weiß als ehemaliger Fußballer, was der Körper für einen Sportler bedeutet: Alles! Wir wollen uns überhaupt nicht vordrängen, aber Fußballer könnten als Vorbild einen gesellschaftlichen Beitrag leisten."

Rummenigge: "Wir wollen uns überhaupt nicht vordrängen"

Aufgrund der knappen Impfstoffvorräte haben Menschen der Gruppe 1, über 80-Jährige, sowie Bewohner und Mitarbeiter von Pflegeeinrichtungen in Notaufnahmen und Rettungsdiensten, derzeit Priorität. Impfungen für Sportler sind aktuell noch nicht geplant, das Impfangebot in Deutschland soll erst in den kommenden Wochen ausgeweitet werden.