Lewandowski: Klub-WM "die Kirsche auf der Torte"

Sixpack, Sextuple oder einfach Sechserpack? "Ich weiß nicht, wie das heißt", sagte Weltfußballer Robert Lewandowski und lachte. Doch auch für den Weltfußballer steht fest: Bayern München will im Finale der Klub-WM gegen den mexikanischen Klub UANL Tigres am Donnerstag (19.00 Uhr/DAZN) unbedingt den sechsten Titel binnen acht Monaten einfahren.

"Man kann sagen: Das ist die Kirsche auf der Torte", sagte Lewandowski am Dienstag in Doha/Katar: "Wenn du weißt, dass das erst eine Mannschaft geschafft hat und du die zweite sein und große Fußball-Geschichte schreiben kannst, wenn du so nah dran bist, musst du alles versuchen um diesen Titel zu holen."