Nach Morddrohungen: Schiedsrichter Dean pausiert in der Premier League

Schiedsrichter Mike Dean sagt nach Morddrohungen seine Einsätze in der Premier-League-Einsätze am Wochenende ab. Die Premier League reagiert auf den Shitstorm.

Schiedsrichter Mike Dean wird nach Morddrohungen gegen sich und seine Familie am kommenden Wochenende nicht in der englischen Premier League pfeifen. ( Premier League: Alle Spiele und Ergebnisse )

Der Unparteiische bat darum, am anstehenden Spieltag der Eliteliga nicht eingesetzt zu werden, nachdem er in Folge strittiger Platzverweise bei zwei Einsätzen im Netz angefeindet worden war.

Dean hatte am Samstag Mittelfeldspieler Tomas Soucek (Tätlichkeit) von West Ham United in der Partie beim FC Fulham die Rote Karte gezeigt, am Dienstag zuvor hatte er auch Jan Bednarek (Notbremse) vom FC Southampton beim 0:9 gegen Manchester United mit Rot des Platzes verwiesen. Der Referee hatte sich die Szenen am Spielfeldrand noch einmal angeschaut.