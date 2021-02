Ski-WM: Auch Super-G der Frauen abgesagt

Bei der WM in Cortina d'Ampezzo muss auch der Super-G der Frauen abgesagt werden. Die Organisatoren kommen in immer größere Not.

Ski-WM: Absagen sorgen für Planungs-Chaos

Der Internationale Ski-Verband FIS und die Organisatoren kommen damit immer mehr in zeitliche Bedrängnis. Am Montag war wegen des starken Schneefalls in der Nacht zuvor zunächst die Kombination der Frauen abgesagt und auf kommenden Montag (15. Februar) verlegt worden. Danach wurde der ebenfalls für Dienstag vorgesehene Super-G der Männer unter anderem wegen Lawinengefahr auf Donnerstag verschoben. Am Mittwoch soll die Kombination der Männer ausgetragen werden. Vorhergesagt ist dann erneut Schneefall.