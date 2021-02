Merchandise aus Konoha - Team Liquid x Naruto

Team Liquid unterhält Teams in mehreren hochkarätigen eSports-Titeln und blickt in den meisten auch auf eine erfolgreiche Historie zurück. Womit die Organisation in den letzten Jahren aber auch vermehrt Schlagzeilen gemacht hat, sind Merchandise-Kooperationen. So gab es bereits eine Zusammenarbeit mit Marvel und an die einzelnen Helden angelehnte Trikots, Hoodies und weitere Accessoires.